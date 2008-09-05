Данни травмирован

Впервые получивший вызов в сборную Португалии полузащитник Зенита Дани не сможет дебютировать в завтрашнем матче против Мальты, передает FOOTBALL.UA. 25-летний футболист страдает от боли в колене, и врачи рекомендовали наставнику португальцев Карлушу Кейрушу не рисковать здоровьем игрока. Сам он также настроен к таком же ключе, поскольку Мальта такой соперник, с которым можно обойтись без некоторых игроков. Вероятнее всего, Данни, который вместе с командой находится на Мальте, против хозяев не сыграет, и будет готовиться к матчу 10-го сентября против Дании. Не сможет сыграть в первом туре отбора и голкипер Даниэль Фернандеш, у которого проблемы с запястьем. Его даже отправили домой на обследование.