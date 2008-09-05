Форварду «Спартака» сделали операцию

Вчера нападающий московского клуба Веллитон был прооперирован в Германии. Операция прошла успешно. Через неделю бразилец должен вернуться в Москву. Сроки его восстановления будут определены после приезда в Россию, сообщает FOOTBALL.UA. Очевидно, с реабилитацией доктора красно-белых спешить точно не будут, ведь за последнее время Веллитон перенес уже вторую операцию. После первого вмешательства хирургов футболист так и не успел выйти на поле - у него случился рецидив. Ранее прогнозировалось, что бразилец вернется на поле не раньше, чем через месяц.