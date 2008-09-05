Рамос доволен селекцией

Тренер Тоттенхэма Хуанде Рамос удовлетворен итогами летней трансферной кампании клуба и работой спортивного директора Шпор Дэмьена Комолли, сообщает FOOTBALL.UA. Благодаря Комолли в команде оказались Джованни Дос Сантос, Дэвид Бентли, Лука Модрич, Аурелио Гомес и Ведран Чорлука, но фаны Тоттенхэма остались недовольны тем, как в клубе решили заменить пару форвардов Кин-Бербатов. Напомним, что на их мест был приобретен спартаковец Роман Павлюченко и взят в аренду в Мю Фрэйзер Кэмпбелл. Некоторые британские СМИ даже пустили слух, что Комолли может уйти в отставку, но Хуанде Рамос заявил, что его вполне устраивают те игроки, которые есть в его распоряжении. "Честно говоря, я не уверен, что сейчас команда стала сильнее, чем когда я ее возглавил - но об это мы узнаем лишь по итогам сезона", - говорит испанец. "Много разговоров ходит вокруг того, что у нас недостаточно форвардов, но я смотрю на состав в целом - креатив и острота должны идти не только от нападающих". "Мы видели, что Павлюченко способен на многое - в составе Спартака и сборной России. Он был лучшим бомбардиром своего чемпионата два года подряд. Роман отлично умеет играть в штрафной площадке, а у нас есть игроки, которые могут хорошо навесить", - рассказывает Рамос. "Кэмпбелл тоже очень талантливый бомбардир. Он отличается от Павлюченко, его козырь - скорость. В прошлом сезоне он, играя за Халл, показал, на что способен".