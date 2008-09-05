Блатт: Нужно менять команду

Главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт рассказал о переменах в национальной команде, необходимых для попадания на Олимпийские Игры в Лондон. «Нужно кардинально менять команду. Не хочу называть конкретные имена, но реформы будут жесткими. У нас был потрясающий трехлетний процесс работы, квалификация на Олимпийские игры. Мы хорошо поработали.Пытались быть лучшей командой на Олимпийских играх, но нам не удалось этого сделать. Прежде чем обновлять состав, нужно понять причины неудачи в Пекине. Некоторые игроки в команде останутся, но нужно привлекать молодых игроков, игроков другого рода. И концентрироваться на том, чтобы создавать команду с самого начала и растить ее. Я разговаривал с президентом РФБ Сергеем Черновым об этом. И мы готовы к обновлению и к новому процессу. Что касается Игр в Лондоне, то на них сначала нужно отобраться. А это непросто, учитывая то, что нужно меняться и обновляться. Когда мы реконструируем команду, необходимо будет найти свой новый путь», – приводит слова Блатта «Газета.Ru».