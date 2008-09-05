Чарлес: Очень хочу радовать болельщиков своей игрой

Новичок московского «Локомотива» бразильский футболист Чарлес сказал, что рассчитывает попасть в сборную Бразилию, благодаря выступлениям в России. «Я подписал с «Локомотивом» контракт на четыре года. Всеми условиями доволен. Мои ожидания с переходом связаны прежде всего с тем, чтобы вместе с «Локомотивом» стать чемпионом страны и завоевать все титулы, которые только возможны с моей новой командой. Очень хочу радовать болельщиков своей игрой!», – сказал футболист. На вопрос почему он выбрал 16-й игровой номер, Чарлес ответил: «У меня был выбор между 3-им и 16-ым номером. В итоге, посоветовавшись со своей мамой, я выбрал футболку с 16-ым номером. Мне уже рассказали, что до меня под этим номером выступал Вадим Евсеев. Я полон желания и сил доказать болельщиками, что не зря выбрал этот знаковый номер для «Локомотива». Также Чарлес отметил «если я хорошо буду играть в «Локомотиве», у меня появиться отличный шанс засветиться не только в России, но и в Европе», – приводит слова полузащитника «Газета.Ru».