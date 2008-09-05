Участница Паралимпиады оказалась недостаточно слепой

Австралийка Джессика Галлахер, которая должна была принять участие в Паралимпийских играх в Пекине, отстранена от участия в соревнованиях в связи с тем, что у нее оказалось недостаточно плохое зрение. Ее зрение правым глазом соответствует критериям, но левый глаз видит слишком хорошо для участия в Паралимпиаде, сообщает «Лента.ru». 22-летняя Галлахер планировала выступить в соревнованиях по метанию диска, толканию ядра, в прыжках в длину, а также в забегах на 100 и 200 метров. Представитель Паралимпийского комитета Австралии (APC) заявил, что задолго до начала Паралимпиады спортсменку предупреждали о том, что ее могут не допустить до соревнований. Галлахер останется в расположении сборной Австралии до конца Паралимпийских игр. По словам представителя АРС, команде могут пригодиться ее навыки остеопата. Отметим, что спортсменка рассчитывает выступить на зимних Паралимпийских играх в Ванкувере. Летняя Паралимпиада 2008 года пройдет в Пекине с 6 по 17 сентября. Сборная Австралии рассчитывает выиграть не менее 92 медалей разного достоинства. В этом случае общее количество наград австралийцев на Паралимпиадах достигнет тысячи. В 2004 году на Паралимпийских играх в Афинах австралийцы завоевали 100 медалей, в том числе 26 золотых.