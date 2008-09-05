РФС заключит экипировочный контракт с Adidas

В понедельник Российский футбольный союз подпишет спонсорский контракт с фирмой Adidas. Об этом в четверг сообщил «Лента.ru» в российском представительстве компании. При этом представители Adidas отказались назвать сумму сделки, сославшись на то, что такая информация является коммерческой тайной. Как уточняет издание, Adidas будет официальным экипировщиком всех футбольных сборных России до 2016 года. Источник в РФС сообщил "Коммерсанту", что Adidas заплатит РФС около 100 миллионов евро, уточнив, однако, что эта сумма может увеличиться: Adidas обязан выплатить РФС около одного процента от доходов, которые компания получит за счет продажи товаров с символикой российской сборной. Кроме этого, контракт предусматривает бонусы в случае успешного выступления сборной России на международной арене. Ранее экипировщиком сборной России по футболу являлась компания Nike, контракт с которой был менее выгодным и не предусматривал никаких бонусов за успешную игру команды, напоминает газета. В свою очередь, нынешний контракт с Adidas сопоставим с соглашениями, которые компания заключала с лучшими командами мира. Так, за 10-летний контракт со сборной Германии Adidas заплатит около 300 миллионов долларов. Экипировочное соглашение с Францией, рассчитанное на период с 2011 по 2018, предусматривает выплату в размере 67 миллионов долларов.