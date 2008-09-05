Ибрагимов требует реванша у Владимира Кличко

Султан Ибрагимов намерен добиваться новой встречи с обладателем титулов IBF и WBO в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко. Он хочет взять реванш за поражение в объединительном поединке, состоявшемся в феврале этого года. Об этом заявил менеджер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Гамзат Агаев. "В настоящее время мы изучаем возможности проведения следующих боев Султана в рамках различных версий. Но в первую очередь нас интересуют WBO и IBF, где чемпионом мира является Владимир Кличко. Этого хочет сам Султан, который намерен взять реванш у украинского боксера", - сказал Агаев. По словам менеджера, Султан может выйти на ринг в конце этого года, передает Лига. "Мы делаем определенные предложения потенциальным соперникам Султана, с какими-то вариантами выходят на нас менеджеры различных боксеров. О конкретных сроках следующего матча говорить пока преждевременно, но до конца года Султан, возможно, вернется на ринг", - отметил он.