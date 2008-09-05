В Швеции может появиться аналог КХЛ

В ближайшем будущем в Скандинавии может появиться единая хоккейная лига. Об этом заявил известный шведский нападающий Хокан Луб. Лига, в которой будут участвовать команды из Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии, может быть создана уже через два года. «Мы представили, как будет выглядеть скандинавская лига и считаем, что это неплохая идея. В Швеции достаточно команд для того, чтобы проводить собственный чемпионат, но дело не в этом. Наши клубы должны встречаться и с хоккеистами из других стран, так как это поспособствует их развитию», – приводит слова Луба «Советский спорт».