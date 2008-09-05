Сегодня в Пекине откроется эстафета огня 13-й Паралимпиады

Эстафета огня 13-й Паралимпиады, которая откроется в Пекине в субботу вечером, началась в пятницу в китайской столице, передает «РИА«Новости». Старт движению паралимпйиского огня по Пекину был дан утром в пятницу у монумента Тысячелетие на западе города. В присутствии мэра Пекина Го Цзиньлуна и председателя оркгомитета Пекинской Олимпиады Лю Ци. Первым факелоносцем стал китайский паралимпиец Ван Цзюань (Wang Juan). В общей сложности в первый из двух дней пекинского этапа эстафеты огонь понесут 120 человек, десять из которых - россияне. Как стало известно РИА Новости, в пятницу на маршрут эстафеты выйдут двукратный паралимпийский чемпион 2006 года по биатлону Владимир Киселев, паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Любовь Васильева, заместитель директора государственного учреждения "Омский областной специализированный спортивный центр паралимпийской подготовки" Сергей Ещенко и паралимпийский чемпион, депутат Государственной Думы РФ Михаил Терентьев. В Летнем императорском дворце Ихэюань, где огонь также побывает в пятницу, факел понесет заслуженный тренер России по легкой атлетике Таисия Борисова. Часть маршрута огня в Ихэюань будет проходить по воде озера Куньмин. Специально для зрителей и участников организаторы приготовили около 300 прогулочных лодок. Эстафета завершится в одном из павильонов дворца. В субботу начало эстафеты пройдет в одном из самых крупных парков Пекина Чаоян, расположенном на востоке города. Эстафета завершится вечером 6 сентября на арене главного олимпийского стадиона "Птичье гнездо" во время церемонии открытия 13-х Паралимпийских игр. Старт эстафете был дан за девять дней до начала Игр в одном из главных исторических мест китайской столицы - Храме Неба (Тяньтань). Огонь, зажженный от солнечных лучей, побывал в 11 городах страны. В Паралимпиаде-2008 в Пекине примут участие более четырех тысяч спортсменов из 148 стран мира.