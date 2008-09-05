ФФХ: Мы можем купить «Вест Хэм»

Президент Федерации футбола Хорватии Влатко Маркович прокомментировал информацию о возможности перехода главного тренера сборной Славена Билича в английский клуб «Вест Хэм». «Билич не покинет сборную Хорватии. Потому, что это была бы большая проблема для нашей сборной. Мы довольны работой нашего тренера, и он останется на этой должности независимо от результата матча со сборной Англии. То, что клуб предлагает ему большую сумму денег, то это ничего не значит. У нашей федерации также достаточно денег. И, если захотим, мы вообще можем купить «Вест Хэм», – приводит слова Марковича «Спорт Экспресс».