«Арсенал» все еще хочет Аппиа

Арсенал возобновил интерес к полузащитнику Стивену Аппиа и планирует обогнать Вест Хэм в гонке за подписью ганца. Сейчас Аппиа находится в статусе свободного агента, поскольку истек его контракт с Фенербахче. Стивен уже вел переговоры с Вест Хэмом, однако отставка Алана Кербишли заставила его подумать еще раз, стоит ли подписывать трехлетний контракт с молотобойцами, сообщает FOOTBALL.UA. Игрок очень хочет играть именно в Премьер-Лиге и Арсенал вполне может дать ему такую возможность - Арсен Венгер все еще отчаянно хочет усилить свою полузащиту. "Есть предложения, есть переговоры, но я пока ничего не могу сказать точнее," заявил 27-летний Аппиа. "Я не хочу давать поспешных заявлений, переговоры ведут мои агенты, так что мне нечего больше добавить." Венгер уже давно интересуется Аппиа - два года назад полузащитник уже вел переговоры с Арсеналом, однако не смог туда перейти из-за травмы колена.