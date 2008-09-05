Джанникедда выбирает команду

Опытный итальянский полузащитник, который сейчас является свободным агентом, имеет несколько предложений от клубов с Апеннин, информирует FOOTBALL.UA. 34-летний Джанникедда, в свое время поигравший в Удинезе, Лацио и Ювентусе, летом покинул вылетевшее в Серию В Ливорно. "Сейчас у меня нет контракта ни с одним из клубов", - говорит Джанникедда. "Правда, я еще год должен был отыграть за Ливорно, но мы с руководством решили расторгнуть соглашение. Я до сих пор очень привязан к Лацио и Удинезе, и есть некоторые шансы, что я могу стать игроком одной из этих команд, хотя те же фриульцы предпочитают подписывать молодежь. Также на меня выходили представители Торино и Фрозиноне. Турин - неплохой вариант, ведь я родился в тех местах, но с переговорами возникли кое-какие проблемы. Но я все еще не исключаю переход в Торино, несмотря на то, что когда-то играл за Юве".