«Ливерпуль» отказал «Спартаку»

По сообщениям израильской прессы, московский клуб предпринял попытку приобрести у Красных капитана сборной Израиля Йоси Бенаюна. Говорят о том, что в воскресенье, незадолго до закрытия трансферного окна, высокопоставленные официальные представители Спартака обратились к англичанам с предложением выкупить трансфер полузащитника, которому, в свою очередь, были предложены гораздо более выгодные личные финансовые условия, сообщает FOOTBALL.UA. Ливерпуль ответил отказом, заявив, что футболист не будет продан ни за какие деньги, информирует Спорт-Экспресс. Напомним, что летом 2007 года команда Рафаэля Бенитеса отстегнула Вест Хэму за Йоси Бенаюна пять миллионов фунтов.