Ривалдо: Выведу Курувчи в Лигу чемпионов

На пресс-конференции, посвященной его переходу в «Курувчи», бразилец Ривалдо рассказал, что с самого начала понял, что узбекский клуб – это то, что надо, сообщает «Спорт.com.ua». «Мой контракт с АЕК-ом подходил к концу и у меня были приглашения из клубов Австралии и Японии, - рассказал 36-летний футболист. – В то же время, появилось серьезное предложение из Узбекистана, которое я принял в итоге. Клуб дал мне шанс, и я хочу отблагодарить его и его фанатов тем, что умею делать на поле. Я хочу помочь моей новой команде выйти в Лигу чемпионов. Я хочу оправдать затраты и доказать, что могу быть полезным».