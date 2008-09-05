Гиггз: У «Манчестер Сити» есть деньги, у нас - история

В то время, как топ-клубы Премьер-лиги нервно оглядываются на «Манчестер Сити», которые намерены скупить всех мировых звезд, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз считает, что их соперники не больше чем денежные мешки, сообщает «Спорт.com.ua». «У «Сити» самый богатый владелец в мире, но я все равно считают «Юнайтед» величайшим клубом, - сказал Гиггз The Guardian. – У «Юнайтед» есть статус и история, которые мы зарабатывали годами. Наша слава тянется к таким игрокам, как сэр Бобби Чарльтон и Джордж Бест. У нас есть болельщики в Индии, Китае, Южной Америке. Эта популярность – следствие нашей истории. Деньги не обязательно могут это купить».