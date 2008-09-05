Марадона: Президент ФИФА Блаттер – наш раб

Футбольная легенда Диего Марадона решил не согласен с комментариями президента ФИФА Зеппа Блаттера о том, что сегодня игроки, которых клубы продают и покупают, как хотят, превратились в рабов. Более того, аргентинец назвал рабом самого Блаттера, сообщает «Спорт.com.ua». «Он занимает свою должность, чтобы служить нам, - сказал Диего. – Он наш раб, потому что без него мы все равно сможем играть в футбол, а вот он ничто без нас. Да он даже не знает, как ударить по мячу». Марадона не считает, что огромные суммы, которые клубы выплачивают за игроков, плохо влияют на развитие футбола. «Думаю, просто здорово, что большой капитал пришел в мир футбола, - сказал он. – Жаль только, что этого не случилось, когда я сам играл».