Глухой подросток «заминировал» стадион

Работник теннисной ассоциации США 19-летний Мехмет Кадайифчи предстанет перед судом за ложные сообщения в полицию о минировании стадиона имени Артура Эша, на котором проходят матчи Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Об этом сообщает New York Daily News. Кадайифчи передал угрозы в полицию при помощи веб-сервиса для глухонемых на сайте GoAmerica.com, передает «Лента.ru». Веб-сервис позволяет передавать через оператора напечатанные письма по телефону. Сам подросток является инвалидом по слуху. Три сообщения с угрозами были получены после полуночи в среду, 3 сентября. На стадионе в это время не было зрителей, но полицейские и сотрудники службы безопасности обыскали спортивное сооружение. Кадайифчи был пойман после того, как похвастался о содеянном сослуживцу. Подростку грозит до семи лет тюремного заключения.