На автора «договорных матчей» подали в суд

Ассоциация футбола Ганы (GFA) подала в суд на канадского журналиста Деклана Хилла, написавшего в своей книге "The Fix", что два матча с участием сборной Ганы на чемпионате мира по футболу 2006 года были договорными. В заявлении GFA говорится, что обвинения Хилла носят криминальный характер и подрывают суверенность Ганы, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Associated Press. В книге "The Fix" канадский журналист написал, что результаты по крайней мире четырех матчей ЧМ-2008 были спланированы заранее синдикатом подпольных ставок Гонконга, подкупившим футболистов сборных Ганы, Эквадора и Украины. Хилл утверждает, что перед началом игры группового турнира Италия - Гана (2:0), игр 1/8 финала Бразилия - Гана (3:0), Англия - Эквадор (1:0) и игры 1/4 финала Италия - Украина (3:0) главарь синдиката сообщил ему точные или приблизительные результаты этих встреч. Ассоциация футбола Ганы также подала в суд на издателя книги Хилла и на немецкое издание Spiegel, опубликовавшее развернутое интервью с автором "The Fix". Президент Федерации футбола Эквадора Луис Чирибога потребовал у президента ФИФА Зеппа Блаттера провести тщательное расследование обвинений Хилла. Федерация футбола Украины (ФФУ) пока не дала официальных комментариев. Руководитель пресс-службы ФФУ Сергей Васильев заявил, что возможность судебного иска против Хилла будет рассмотрена после изучения книги.