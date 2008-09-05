Виталий Кличко пообещал Питеру до боя на него не нападать

В Берлине состоялась пресс-конференция, посвященная назначенному на 11 октября поединку между чемпионом WBC в супертяжелом весе Сэмюэлом Питером и обладателем почетного чемпионского звания по версии этой организации Виталием Кличко. Во время своего выступления Виталий обратился к Питеру со следующими словами. "Похоже, что ты нервничаешь, раз пришел на пресс-конференцию в окружении таких огромных охранников, - передает слова Кличко ALLBoxing.ru. - Не волнуйся, мы не будем драться до боя. Я на тебя не нападу". Питер, впрочем, никак не прореагировал на это заявление (может не расслышал, а может не понял), и ограничился коротким выступлением. А вот менеджер чемпиона Ивайло Готцев нашел, что ответить Виталию. "Никто не собирается избивать тебя до боя, - сказал Готцев. - Тебе следует беспокоиться только об одном поединке - том, который состоится 11 октября, и, обещаю, твои опасения будут не напрасны".