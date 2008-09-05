Верховный суд отменил приговор убийце президента ФК «Шахтер»

Вячеслав Синенко, осужденный за убийство президента ФК «Шахтер» Ахатя Брагина к пожизненному заключению, расплакался в Верховном суде Украины. Такова была его реакция на решение Фемиды, отменившей обвинительный приговор, сообщают Киевские ведомости. В здание высшей судебной инстанции под конвоем был доставлен бывший майор милиции Вячеслав Синенко. Именно он, как следует из приговора Донецкого апелляционного суда, причастен к одному из наиболее громких уголовных дел середины 1990-х — заказному убийству президента футбольного клуба «Шахтер» Ахатя Брагина. В феврале 2007 года его приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества, а также обязали выплатить по 50 тысяч гривен семьям двух погибших от терракта людей на стадионе «Шахтер». Однако Синенко с таким вердиктом не согласился, заявив о своей невиновности и фальсификации материалов расследования. 4 сентября 2008 года его кассационную жалобу рассмотрела судебная коллегия Верховного суда. И вынесла в некотором роде сенсационное решение — она отменила приговор Донецкого апелляционного суда в отношении Вячеслава Синенко и направила уголовное дело на новое рассмотрение. Напомним, что по просьбе украинских правоохранителей Интерпол разыскал Вячеслава Синенко в Афинах. И в марте 2005 года его передали нашим властям. Вскоре в Донецке начался судебный процесс о взрыве на стадионе «Шахтер». На скамье подсудимых сидел экс-оперативник Калининского райотдела милиции Донецка Синенко. Фабула этого дела такова. 15 октября 1995 года донецкие футболисты в рамках чемпионата страны принимали у себя симферопольскую «Таврию». На матч приехал президент ФК «Шахтер», руководитель фирмы «Люкс» Ахать Брагин. В тот момент, когда Брагин в сопровождении охранников направился к входной двери на гостевую трибуну и стал на крыльцо, раздался мощный взрыв. У Брагина не было никаких шансов выжить... Вместе с хозяином «Шахтера» погибли восемь человек. Следствие установило, что «адскую машинку» привел в действие некий Игорь Филипенко, находившийся неподалеку от VIP-ложи. А рядом с ним в тот день специально «нес службу» майор Синенко, которому якобы криминальные лидеры поручили прикрывать Филипенко, обеспечивая ему безопасный отход. Согласно версии правоохранителей, Синенко сотрудничал с донецко-луганской бандой Кушнира — Рябина, которая и устранила Ахатя Брагина. Он вроде обеспечил проход на территорию стадиона минеров, заложивших бомбу. P. S. В 2002 году в Луганске были осуждены восемь боевиков из кровавой группировки Кушнира — Рябина, которым инкриминировали убийства депутата Евгения Щербаня, Вадима Гетьмана, Ахатя Брагина и многих других бизнесменов. Но еще задолго до этого процесса было известно, что в криминальных разборках погибли некоторые участники резонансных заказных преступлений. В частности, Игорь Филипенко, так называемый напарник Вячеслава Синенко, был убит в Донецке в сентябре 1998-го. В том же году такая же участь постигла и Андрея Акулова, который закладывал взрывчатку на стадионе «Шахтер». Нет в живых и главарей этой бригады — Кушнира и Рябина.