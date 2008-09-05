Капелло не выпустит на поле Бекхэма в матче Англия-Андорра

Полузащитник сборной Англии и американского клуба "Лос-Анджелес Гэлэкси" Дэвид Бекхэм не сыграет против Андорры в рамках отборочного матча ЧМ-2010. Наставник англичан Фабио Капелло принял решение дать отдохнуть одному из лидеров своей команды в матче с уступающим в классе соперником, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Daily Mirror. Скорее всего, место Бэкхема в составе займёт 19-летний полузащитник "Арсенала" Тео Уолкотт. Встреча Андорра — Англия состоится в субботу в Барселоне и начнётся в 22.00 по московскому времени. Напомним, что сборная Англии попала в одну отборочную группу с Казахстаном, Хорватией, Украиной, Белоруссией и Андоррой.