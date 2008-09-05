Начался суд над призером Олимпийских игр

Сегодня, 5 сентября, в суде по особо тяжким преступлениям города Баку прошло предварительное заседание по делу Вугара Алекперова, бывшего члена национальной сборной Азербайджана по боксу, бронзового призера сиднейской Олимпиады 2000 года, обвиняемого в вымогательстве. Согласно материалам следствия, 16 мая 2008 года в поселке Патамдар Алекперов с применением силы отобрал автомобиль "Toyota" у местного бизнесмена Кянана Гулиева с целью получения выкупа в размере десяти тысяч долларов. В момент передачи денег Вугар Алекперов был задержан сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана. На сегодняшнем заседании Парвиз Алекперов, адвокат обвиняемого, выступил с прошением об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд отклонил ходатайство. Первое слушание дела назначено на 9 сентября, передает Чемпионат.ру.