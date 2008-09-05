Скончался легендарный боксер

В Нью-Джерси в возрасте 78 лет ушел из жизни бывший чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC Джой Джарделло. На профессиональном ринге Джарделло провел 134 поединка, 101 из которых выиграл, одержав 34 победы нокаутом. После победы в 1963 году единогласным решением судей над легендарным Шугар Рэем Робинсоном Джой получил право провести поединок за звание чемпиона мира. 7 декабря 1963 года он завоевал звание чемпиона мира по версиям WBA/WBC в среднем весе, победив по очкам Дика Тайгера, и владел этими титулами до матча-реванша с ним, который состоялся 20 мая 1965 года. На этот раз Джарделло потерпел поражение единогласным решением судей. Профессиональный бокс Джой решил покинуть в 1966 году. "Он был самым великим средневесом из Филадельфии и одним из немногих белых парней его времени, которые сражались с любым чернокожим боксером", – cказал о Джарделло промоутер зала славы Филадельфии Джей Рассел Пелтс.