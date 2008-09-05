Пьяный российский легкоатлет опозорился на турнире в Швейцарии

Российский прыгун в высоту Иван Ухов участвовал в представительном легкоатлетическом турнире в швейцарской Лозанне в нетрезвом виде. Тренер спортсмена Павел Воронков предположил, что этот поступок мог быть вызван "массой отрицательных эмоций", и пообещал продолжить работу с Уховым, сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт». На турнире Athletissima, состоявшемся 2 сентября, легкоатлет занял последнее место, не сумев взять ни одной высоты. Тренер Ухова назвал поступок спортсмена необъяснимым, отметив, что он мог отказаться от выступления и не прыгать в таком состоянии. Воронков напомнил, что Ухов хорошо начал зимний сезон, взяв планку на высоте 2,36 метра. Однако затем на чемпионате России в закрытом помещении прыгун занял четвертое место (с результатом 2,33 метра) и не попал на зимний чемпионат мира. На летнем чемпионате России в Казани Ухов взял высоту 2,30 метра и по количеству попыток остался шестым, не попав в состав олимпийской сборной. При этом Андрей Сильнов и Вячеслав Воронин с таким же результатом получили право выступить на Олимпиаде-2008, где Сильнов выиграл золотую медаль. После турнира в Казани Ухов ушел от своего тренера Евгения Загорулько, но его результаты не улучшились. Воронков рассказал также, что перед турниром в Лозанне легкоатлет расстался со своей девушкой. Тренер признался, что сразу после выступления Ухова в пьяном виде у него возникло желание прекратить сотрудничество со спортсменом. Однако затем Воронков решил продолжить работать с Уховым, отметив, что прыгун никогда не злоупотреблял алкоголем, но на этот раз "масса отрицательных эмоций взяла верх над здравым смыслом". "Парень не справился. Мне кажется, лучше не бросать его одного в такой ситуации, а помочь выкарабкаться", - считает Воронков. Тренер добавил, что он и Ухов возместили организаторам турнира в Лозанне все расходы по приезду и размещению и готовы представить Международной федерации легкой атлетики (IAAF) объяснения случившегося. Спонсоры Ухова пока не отреагировали на инцидент в Лозанне.