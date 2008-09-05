Четырехкратный чемпион мира уходит из спорта

Четырехкратный чемпион мира по гимнастике румын Марьян Драгулеску завершил карьеру из-за хронической травмы спины. 28-летний спортсмен планирует заняться тренерской деятельностью, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AP. На Олимпиаде-2008 в Пекине Драгулеску не удалось завоевать медаль. В опорном прыжке после первой попытки румын лидировал, но вторая попытка оказалась неудачной и Драгулеску лишился шансов на попадание в тройку лучших. На чемпионате мира 2004 года Драгулеску выиграл четыре золотые медали. В том же году на Олимпийских играх в Афинах румынский гимнаст завоевал одну серебряную и две бронзовые награды.