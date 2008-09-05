Теннис. Джокович: Болельщики считают, что я симулирую все подряд

Сербский теннисист Новак Джокович признался после победы над Энди Роддиком в четвертьфинале Открытого чемпионата США, что он был сильно разозлен предматчевыми высказываниями американца, вследствие чего его мотивация зашкаливала. По ходу своего предыдущего поединка с испанцем Томми Робредо, который длился пять сетов, Джокович неоднократно прибегал к помощи физиотерапевта, ссылаясь на проблемы с бедром, лодыжкой и дыханием. Комментируя это, Роддик в шутку поинтересовался, не включал ли список недомоганий серба птичий грипп, сибирскую язву и атипичную пневмонию. "Я чувствую себя уверенно. У этого парня на данный момент около 16 травм", - пустил Роддик шпильку, которая очень не понравилась Джоковичу. "Это было некрасиво - прилюдно заявить о том, что у меня 16 травм, что я симулянт, - заявил серб сразу после победы над американцем в четырех сетах, вызвав неодобрительный гул трибун. - Вот видите, как они (болельщики) настроены против меня, они считают, что я симулирую все подряд". Впрочем, на послематчевой пресс-конференции теннисисты пытались сгладить углы. Роддик заявил, что он всего лишь пошутил: "Вы же знаете, я люблю поострить, и я не думал, что кто-то всерьез воспримет мои слова". "Он пошутил, и имело место недопонимание, так что я его не виню, - передает слова Джоковича «РИА«Новости». - Возможно, я все преувеличил, моя реакция была неправильной. Приношу свои извинения". В полуфинале Джокович сразится с Роджером Федерером, этот матч будет повторением финала US Open-2007.