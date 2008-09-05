Роналду: У меня была мечта играть за «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что в нынешнем сезоне отдаст все силы клубу. «Я беру на себя полную ответственность за то, что говорил публично. Возможно, это было немного наивно. Я просто сказал то, что думал: у меня была мечта играть за «Реал», и я решил, что настало время двигаться дальше. Люди не должны расстраиваться из-за того, что я воплощаю в жизнь свои детские мечты. Я знаю, что «Реал» интересовался мной, и они сделали предложение. Какое-то время я хотел, чтобы «Манчестер» его принял. Не стань мы европейскими чемпионами, я, возможно, не думал бы о переходе в «Реал». Никогда не хотел идти против воли клуба. Я на 100 процентов профессионал и всегда отдавал сердце и душу клубу. Если однажды я уйду, то хочу знать, что сделал это после того, как помог клубу выиграть все возможное», – цитирует Роналду СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на Sky Sports.