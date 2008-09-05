В румынском клубе Протасова не устроила зарплата

Переговоры Олега Протасова и клужского ЧФР не увенчались успехом. В интервью Evenimentul Zilei украинский специалист сообщил, что камнем преткновения стала сумма, предложена чемпионом Румынии. - ЧФР не сделал предложения, от которого нельзя было бы отказаться. В противном случае я бы немедленно прервал свой отпуск и прилетел в Клуж, чтобы начать работу с командой, - рассказал Протасов. При этом тренер не исключил, что переговоры с ЧФР могут быть продолжены. - Когда ЧФР сделает более солидное предложение, тогда и поговорим, - сказал в заключение Протасов, сообщает «Спорт Экспресс».