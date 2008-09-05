Перед Играми-2012 Британия проведет «культурную Олимпиаду»

Британские власти обнародовали план "культурной Олимпиады", четырехлетнего марафона, предваряющего Олимпийские Игры 2012 года в Лондоне. Главной задачей проекта организаторы видят вовлечение в него нестоличных музеев, театров и других учреждений. В противном случае британской столице не избежать обвинений в том, что только она получит дивиденды от Игр-2012, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на The Independent. Старт "культурной Олимпиаде" будет дан 26-28 сентября 2008 года ("Открытый уикенд"). На эти выходные дни запланированы сотни мероприятий, в том числе открытые репетиции в Королевской опере ("Ковент-Гарден") и специальный фейерверк возле Блэкпульской башни, популярной достопримечательности в графстве Ланкашир, видимой одновременно из Ливерпуля, Манчестера и нескольких других городов. В будущем планируются проведение большого Шекспировского фестиваля и открытие 12 новых художественных объектов. Тем временем лорд Коу, председатель Лондонского комитета по организации Олимпийских игр, в прошлом сам двукратный олимпийский чемпион, решил посодействовать культурному марафону весьма необычным способом: он присоединится к атлетам, которые участвуют в живой инсталляции "850" художника Мартина Крида.