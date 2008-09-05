Футбол. Кипр грозится победить Италию

Главный тренер сборной Кипра по футболу Ангелос Анастассиадес поставил перед своими игроками задачу победить команду Италии в матче отборочного турнира чемпионата мира - 2010. Наставник отметил, что он верит в своих футболистов и оптимистично оценивает шансы сборной Кипра в игре с чемпионами мира, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. "Мы ставим задачу победить в этой встрече, вопрос в том, каким образом мы будем добиваться этой цели", - сказал Анастассиадес. Капитан команды Иоаннис Оккас также считает, что киприоты смогут добиться положительного результата. Матч Кипр - Италия состоится 6 сентября в Ларнаке и начнется в 22:45 по московскому времени. В отборочном турнире Евро-2008 сборная Кипра набрала 14 очков, победив на своем поле ирландцев (5:2), валлийцев (3:1) и дважды обыграв команду Сан-Марино (1:0 и 3:0). Кроме того, киприоты добились выездной ничьей с Ирландией (1:1) и домашней ничьей с Германией (1:1). В начале сезона-2008/09 клубы из Кипра добились серьезных для себя успехов на европейской арене. "Анартосис" вышел в групповой турнир Лиги чемпионов, а АПОЭЛ и "Омония" - в первый раунд Кубка УЕФА. Кроме Италии и Кипра борьбу за выход в финальную стадию чемпионата мира 2010 года из восьмой отборочной группы будут вести Болгария, Грузия, Ирландия и Черногория.