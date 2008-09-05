«Динамо» заинтересовалось литовским защитником

Московское «Динамо» проявляет интерес к литовскому защитнику Арвидасу Мацияускасу, который прошедшие два сезона выступал за греческий «Олимпиакос», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Basketnews.lt. В течение двух сезонов, из-за множества травм, 28-летний защитник смог сыграть в Евролиге только 14 матчей из 45. Во время подготовки к сезону у себя на родине Мацияускас получил перелом ноги, после чего «Олимпиакос» расторг с игроком контракт. По предварительным данным баскетболист выбыл на три месяца. Помимо москвичей на игрока также претендует «Летувос Ритас».