Белорусская милиция обещает порядок на матче Россия - Грузия

Минская милиция не допустит никаких инцидентов между болельщиками ни до, ни после, ни во время футбольного матча молодежных сборных Грузии и России, который состоится сегодня на столичном стадионе "Трактор". Об этом ИТАР-ТАСС заявили в Главном управлении внутренних дел Минского горисполкома. Там пояснили, что сил и средств у стражей правопорядка будет ровно столько, чтобы полностью контролировать обстановку. "Все будет так, как на любом другом международном футбольном матче. Например, российских и грузинских болельщиков разделят по секторам. При входе на стадион болельщиков проверят на наличие у них колющих, режущих предметов, взрывчатых веществ", - сообщили в ГУВД. Напомним, что футбольный матч отборочного этапа чемпионата Европы-2009 между молодежными сборными России и Грузии должен был состояться в Москве. Однако Комиссия по чрезвычайным ситуациям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по требованию грузинской стороны приняла решения о переносе игры на нейтральное поле. Российский футбольный союз предложил провести встречу в столице Белоруссии. УЕФА одобрил и утвердил это предложение.