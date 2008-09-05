Сколари: Я доволен тем, что имею в «Челси»

Главный тренер "Челси" Луис Фелипе Сколари сказал, что нынешний состав команды его полностью устраивает, даже несмотря на то что "аристократам" так и не удалось договориться с "Реалом" о трансфере полузащитника Робиньо. В итоге бразилец перебрался в "Манчестер Сити" за рекордную для Туманного Альбиона сумму в 32,5 миллиона фунтов. "Не думаю, что представители Робиньо были реально заинтересованы в его переходе в "Челси". Они просто выбрали самый выгодный вариант с точки зрения бизнеса. Но все, что я говорил об этом игроке ранее, могу повторить и сейчас. Это очень хороший футболист, желаю ему всего самого хорошего, - передает слова Сколари «Спорт Экспресс». - Видел сообщения в газетах, что я, якобы, разочарован тем, что нам не удалось заполучить Робиньо. Это не совсем так. Никогда не говорил или думал об этом. У нас выступает много отличных футболистов, летом мы сумели укрепить состав сильными новичками, а травмированные постепенно возвращаются в строй. Словом, я доволен тем, что имею".