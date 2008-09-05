Фанатов разогнали слезоточивым газом

Полиция разогнала фанатов румынского футбольного клуба "Тимишоара" с помощью слезоточивого газа. Около тысячи болельщиков протестовали против решения Федерации футбола Румынии снять с "Тимишоары" шесть очков в чемпионате страны за отказ сменить игровые цвета. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AP. Решение Федерации последовало за угрозами ФИФА применить санкции, если наказание не будет назначено. Толпа фанатов провела акцию протеста в центре Тимишоары. Полиция применила слезоточивый газ для разгона болельщиков. Фанаты в ответ на это стали кидать в охранников правопорядка камнями. В результате инцидента ранен один полицейский и два болельщика. ФК "Тимишоара" ранее назывался "Политехника Тимишоара", однако права на это название, а также на цвета команды, согласно решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне, имеет бывший владелец клуба итальянский бизнесмен Клаудио Дзамбон. По мнению болельщиков, клуб выполнил решение Спортивного арбитражного суда. Фанаты отмечают, что из названия команды исчезло слово "Политехника". Кроме того, в сезоне-2008/09 футболисты "Тимишоары" выступают в форме другого оттенка, хотя цвет футболок по-прежнему фиолетовый. После шести туров чемпионата Румынии "Тимишоара" находилась на пятом месте с 13 очками. После снятия с команды шести очков она опустилась на 11-е место.