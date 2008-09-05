Робиньо: «Челси» со мной ошибся

Нападающий «Манчестер Сити» Робиньо заявил, что не подписал контракт с «Челси», поскольку лондонский клуб раньше времени выпустил майки с его именем. «Конечно, моей целью был переход в «Челси». Но «Челси» допустил ошибку, напечатав мое имя на майках, когда я еще ничего не подписал. Это задело гордость «Реала», – приводит слова Робиньо СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на The Times. «Челси» выразил сожаление по поводу этого инцидента. Клуб сообщил, что это ошибка одного из поставщиков, которая была немедленно устранена и ни одной майки продать не успели.