Футболиста отправили за решетку за секс-шантаж

Воспитанник футбольной академии английского клуба "Манчестер Сити" вратарь Эшли Тиммс приговорен к 20 месяцам тюремного заключения за шантаж. Тиммс угрожал одному из известных игроков английской премьер-лиги, что обнародует секс-видео с его участием, если тот не заплатит Тиммсу 15 тысяч фунтов. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AP. Имя футболиста, который подвергся шантажу, не называется. В сентябре 2007 года Тиммс при помощи мобильного телефона сделал видеозапись, на которой запечатлено, как звезда премьер-лиги занимается сексом с 19-летней девушкой. Впоследствии Тиммс стал требовать деньги с футболиста, угрожая опубликовать видеозапись, если игрок не будет платить. Тиммс защищал ворота юношеской команды "Манчестер Сити", но не смог пробиться в основной состав клуба. С 17 лет голкипер начал менять команды низших дивизионов. Всего Тиммс успел поиграть за семь клубов, и еще в пяти вратарь был на просмотре. В настоящее время 22-летний Тиммс не связан контрактом с какой-либо командой.