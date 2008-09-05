Бокс. Маскаев выиграл у Хоукинса. Пока только взвешивание.

Российский боксер-тяжеловес Олег Маскаев, который 6 сентября проведет бой американцем Робертом Хоукинсом, оказался на 6,8 килограммов тяжелее своего соперника. Вес Маскаева составил 112,9 килограмма, а вес Хоукинса - 106,1 килограмма, сообщил представитель агентства "Артефакт", занимающегося организацией поединка. Взвешивание состоялось в Москве на Красной площади, где и пройдет субботний бой, передает «Лента.ru». Для 39-летнего Маскаева поединок с американцем станет первым после поражения от нигерийца Сэмюэла Питера. 8 марта 2008 года в мексиканском Канкуне россиянин проиграл нокаутом и потерял титул чемпиона по версии WBC (Всемирный боксерский совет). На официальной пресс-конференции перед боем с Хоукинсом Маскаев заявил, что не думает о завершении карьеры и планирует встретиться с победителем поединка между чемпионом WBC Питером и украинцем Виталием Кличко. Этот бой состоится 11 октября в Берлине. Маскаев отметил также, что в настоящее время он полностью сосредоточен на поединке с Хоукинсом. Россиянин напомнил, что побеждал американца в 1995 году (нокаутом в четвертом раунде). "Для каждого из нас это был лишь четвертый профессиональный бой в карьере, и с тех пор Хоукинс стал драться умнее", - сказал Маскаев.