Валуев: Любви с Фандерой у меня не было… У меня есть жена

Чемпион мира WBA в супертяжелом весе Николай Валуев, который недавно сыграл одну из главных ролей в фильме Филиппа Янковского "Каменная башка", рассказал о том, что был принципиально против постельных сцен с главной героиней киноленты Оксаной Фандерой. "Во время съемок фильма "Каменная башка", любви с Оксаной Фандерой не было – это точно. Я был против любовных сцен. Я не хочу поступаться принципами. У меня есть жена", – сказал Николай Валуев. Также российский боксер отметил, что ему очень понравилось работать с Филиппом Янковским: "Он серьёзно относился к моим предложениям. Причём так он ведёт себя по отношению ко всем на съемочной площадке. Мне никто не ходил и не читал проповеди, наоборот, помогали раскрыться".