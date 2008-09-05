Евро-2009. Квалификация (U-21). Россия обыграла Грузию

В матче квалификационного тура чемпионата Европы по футболу среди молодежи (U-21) сборная России с большим преимуществом победила команду Грузии. Россия – Грузия – 4:0 (2:0) Голы: 1:0 – Набабкин (7), 2:0 – Прудников (40), 3:0 – Прудников (50), 4:0 – Салугин (59). РОССИЯ: Шунин, Шишкин, Набабкин, Кудряшов, Ятченко, Глушаков, Рязанцев, Самсонов (Касаев, 63), Д. Комбаров, Файзулин (Бакаев, 72), Прудников (Салугин, 57). ГРУЗИЯ: Тевторадзе, Томашвили, Кашия, Обхадзе, Наваловский, Шония, Даргамадзе (Кобахидзе, 46), Цинамзришвили, Иванишвили (Хидешвили, 46), Девдариани (Пегларишвили, 61), Саная.

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