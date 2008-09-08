Украина с трудом обыграла Беларусь

Во Львове состоялся матч между сборными Украины и Беларуссии. Шевченко во втором тайме сумел забить гол, подарив украинцам победу. Результаты матча: Украина – Беларусь – 1:0 Украина: Пятов, Тимощук, Ярмаш, Русол, Калиниченко (Алиев, 46), Воронин (Селезнев, 58), Шевчук, Милевский (Шевченко, 74), Кравченко, Михалик, Назаренко. Беларусь: Жевнов, Кульчий, Филипенко, Омельянчук, Корытько (Чухлей, 68), Булыга (В.Глеб, 72), Страханович, А.Глеб, Кутузов, Путило (Павлов, 80), Верховцов. Гол: Шевченко (94, с пенальти). Предупреждения: Тимощук (44) – Корытько (6), Кутузов (28), Кульчий (88).