Фергюссон заставит Бербатова бросить курить

Английский таблоид «News of the World» утверждает, что «Манчестер Юнайтед» разрабатывает интенсивную тренировочную программу для болгарского нападающего Димитра Бербатова для того, чтобы «привести его в норму». Тренер «МЮ» сэр Алекс Фергюсон хочет видеть Бербатова в лучшей форме, соответствующей 31 миллиону фунтов, заплаченных за новичка. И для этого ему придется отказаться от некоторых вредных привычек, таких как курение, передает «Спорт.com.ua». - Тренеры получили указание использовать по отношению к Бербатову самые интенсивные нагрузки сразу после его возвращения из стана национальной сборной, - сообщил источник близкий к клубу. - У него природный талант, но в клубе считают, что он может добавить еще 25-30%, если будет в хорошей физической форме. Он сам удивится, когда его уровень физической подготовки улучшится во время тренировок в «Юнайтед». Одна из вредных привычек, от которой придется избавиться Бербатову - курение. Болгарин периодически любит затянуться сигаретой, чего Фергюсон не потерпит. Для футболистов «МЮ» курение табу и без исключений.