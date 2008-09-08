Брандау: Это был хороший урок

Наверняка турецкий вояж для футболистов донецкого «Шахтера» выдался не совсем таким, каким они его планировали. Два безответных мяча от стамбульского «Бешикташа» настроения «горнякам» явно не повысили. Несмотря на это, футболисты донецкой команды поделились своим мнением о прошедшем поединке, сообщает «Спорт.com.ua». Брандау: — Как капитан команды, скажи, что, по-твоему, помешало сегодня победить? — С самого начала судейство испортило сегодняшнюю игру. Каким образом? Предупреждение Фернандиньо арбитр сделал, а то, что наш соперник нарушал правила, проходило мимо его глаз. Все-таки эта игра тренировочная, поэтому слишком большого значения этому не стоит придавать. — Соперник удивил? Что-то новое продемонстрировал? — Это был хороший урок для подготовки к чемпионату, Кубку и Лиге чемпионов. А нового они ничего нам не показали. Александр Касьян: — Можно сказать, что сегодня состоялся твой дебют в большом футболе. Поделись впечатлениями? — Разумеется, впечатления незабываемые, вдвойне интересно играть против такого соперника, как «Бешикташ». Я, насколько это было возможно, пытался быть полезным команде. — Давление турецких болельщиков тебя не испугало? — Нет, просто-напросто я был сосредоточен на игре, и на то, что творилось на трибунах, внимания почти не обращал. — Какое мнение у тебя сложилось о сопернике? — Несмотря на счет, с этой командой можно играть, жаль только, что нам не удалось победить. Владимир Езерский: — Владимир, в чем, по-твоему, причина сегодняшнего поражения? — После нескольких выходных мы усиленно работали над физподготовкой. В основном тренировались без мяча, и к сегодняшнему матчу подошли довольно уставшими. Сегодня мы играли против хорошего соперника, если не ошибаюсь, то сейчас они лидеры турецкого первенства. Начало матча, конечно же, вышло совсем неожиданным. Правда, потом нам удалось выровнять игру, но, тем не менее, пропустили нелепый первый гол. В борьбе я, признаться не понял, как он от моего плеча влетел в ворота. — Большую часть игры команде пришлось играть в меньшинстве. Каково было сдерживать натиск противника? — Да, после удаления Фернандиньо дисциплина разладилась. Но все-таки, мне кажется, что вдесятером мы выглядели против такого соперника довольно неплохо. Опять-таки, хотелось как лучше, а получилось как всегда: ко второму голу я тоже оказался причастен. Я пытался блокировать прострел, но мяч от моей ноги срезался в наши ворота. Но мы получили полезный опыт. Притом, что сегодня были задействованы игроки, которые не имеют постоянной практики. В какой-то степени это тоже сыграло свою роль. — Чувство антигероя сегодняшнего матча присутствует? — Конечно, это неприятно, но это футбол. В остальном — судить партнерам по команде, тренеру и болельщикам. Главное, чтобы в официальных играх мы не допускали таких ошибок, и не пропускали такие нелогичные мячи, какие сегодня мы пропустили.