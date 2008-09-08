Кличко: В разминке не нуждаюсь

После того, как было официально объявлено о подписании контракта на титульный поединок «почётного» чемпиона мира по версии WBC в лице Виталия Кличко против ныне действующего обладателя пояса той же организации Сэмюэля Питера, появилась возможность провести с нашим бойцом более «предметный» блиц-разговор. Узнать последние новости о том, на каком этапе подготовка к бою, как оценивает свои шансы наш чемпион, обсудить финансовую сторону мероприятия и узнать, с какой целью Виталий посещал олимпийский Пекин в прошедшем месяце, сообщает «Спорт.com.ua». - Во время нашего прошлого интервью Вы отмечали, что подготовка к бою будет проходить исключительно в Киеве. Ничего с тех пор не изменилось? - Как я и говорил ранее, последняя фаза подготовки пройдёт поближе к месту проведения поединка. И сейчас я нахожусь в тренировочном лагере в Австрии, где будут проходить спарринг-сессии. Это обусловлено тем, что в Киеве, к большому сожалению, нет необходимых условий для оптимальной полноценной подготовки к данному бою. Но моё отсутствие отнюдь не означает, что я не появляюсь в столице. На выходные я обязательно прилетаю сюда, чтобы контролировать дела лично – как в бизнесе, так и в политике. - С какими бойцами намечаются спарринг-сессии? - Я уже определился со спарринг-партнёрами, но имён называть не буду. От этих ребят, помогающих мне в подготовке, зависит очень многое, и все карты перед боем я открывать не собираюсь. С кем я спарринговал, сможете узнать лишь в конце периода подготовки. - Сэмюэль Питер не единожды опаздывал на пресс-конференции, посвящённые раскрутке вашего с ним поединка. В Нью-Йорке – на целый час, в Берлине – минут на 20. Что это было – попытка психологического давления с его стороны, выражение напускного пренебрежения или просто банальная безалаберность? - Считаю, ничего страшного не произошло. Точность, как говорится, вежливость королей. Поэтому то, что он постоянно опаздывает, можно списать на невежливость. По крайней мере, от такого его отношения у меня «корона» не упала, а вот более сотни журналистов из всевозможных изданий, которые собрались, остались не в восторге от такой «пунктуальности» Питера. - Присутствовавшие на пресс-конференциях все как один отмечают некоторую нервозность Сэма Питера. Заметили ли Вы какие-то психологические нюансы во время этих предматчевых «свиданий» с противником? - Твёрдо могу сказать только то, что я уверен в себе, в своих силах. В Сэмюэле же я не заметил какой-то особой нервозности. Единственный момент: вчера в Берлине он пришёл на пресс-конференцию в сопровождении четырёх телохранителей, которые обступили его со всех сторон. Я лишь заметил, что Питер ошибается, считая Германию такой уж опасной страной – ему никто здесь не угрожает. Добавил ещё, что, возможно, это он меня так опасается? Но я не собираюсь на него нападать здесь. Всё решится 11 октября в ринге, не раньше. - Бесстрастная статистика утверждает, что очень большой процент боксёров, «отлучённых» от ринга даже не на четыре, как Вы, а на два года, при попытке возвращения терпят поражение. Нет ли подспудного страха проиграть? Не разумнее ли было бы для начала провести пару «tune-up» поединков? - Я незнаком с такой статистикой. Могу привести массу примеров, когда спортсмены не то что после 3-летнего (хочу подчеркнуть, что я отсутствовал не четыре, а три года), а и после 10-летнего перерыва выходили в ринг и одерживали победу. Я нахожусь в превосходной форме и твёрдо уверен, что для этого поединка мне не нужны «разминочные» бои. - Как будет распределён призовой фонд поединка? Сколько процентов достанется Питеру и сколько придётся на Вашу долю? - Процентное распределение в этом поединке будет равным – 50/50, потому что встречаются два чемпиона. - Чем был обоснован выбор именно арены О2 World и Берлина и каков бюджет мероприятия? - Мы рассматривали возможность проведения поединка в Нью-Йорке, США. И даже было предложение провести его в Нигерии. Но наиболее приемлемое и оптимальное предложение нам сделали в Германии, именно насчёт арены O2 World. Хочу напомнить, что профессиональный бокс – это не только спорт, но также и очень серьёзный бизнес. Бюджет мероприятия я озвучить не готов, поскольку это коммерческая тайна. Могу сказать лишь, что он исчисляется семизначной цифрой. Считаю, что 11 октября арена будет заполнена зрителями до отказа. - Каковы были цели Вашей поездки в Пекин? Не присмотрели на турнире перспективных боксёров для приглашения их под знамёна К2? - Я был в Пекине, с одной стороны, как член МОК, с другой – присутствовал в качестве промоутера компании K2 East Promotions. И, да, мы присматривали некоторых боксёров, которые могли бы выступать в будущем под нашими знамёнами. Ну и, конечно, самым главным было – поддержать наших спортсменов. Я находился там в заключительную неделю боксёрского турнира, когда выступали наши ребята. Думаю, медалей у нашей сборной могло бы быть и больше. Где-то не повезло с судейством, где-то – с травмами ребят. Но жаловаться не приходится, так как есть одно олимпийское «золото», есть Кубок Баркера (лучшему боксёру Олимпиады) и есть одна «бронза». - Что ж, Виталий, спасибо за уделённое внимание. Желаем плодотворной подготовки к столь важному поединку и, разумеется, уверенной победы. - Сделаю всё для того, чтобы снова прозвучал победный гимн Украины и поднялся ввысь флаг нашей державы!..