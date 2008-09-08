Маскаев: На ринге забываю про возвраст

8 сентября 2008, 09:11

- Вы довольны тем, как сложился бой с Хоукинсом? – Учитывая, что это первый бой после потери чемпионского титула, доволен. Получился несколько вязкий поединок, но с таким соперником как Хоукинс трудно обмениваться ударами, он бьет и сразу же идет в клинч. Вчера он делал это особенно часто, потому что понимал – надо измотать возрастного Маскаева, другого шанса победить не будет. У американца это не получилось, и это главная моя победа, сообщает «Спорт.com.ua». - Вы же уже встречались с Хоукинсом в 1995 году, победив нокаутом. Перед этим боем просматривали запись первой встречи? – Нет, это бессмысленно. И я и Роберт тогда только начинали карьеру, сейчас все изменилось и вряд ли обстоятельства того боя могли повлиять на исход нашей новой встречи. - А вы вообще просматриваете свои прошлые бои, ностальгируете может быть? – Очень редко. Скорее это не моя инициатива, а кого-то из друзей, родственников, которые хотят что-то увидеть из моего архива, и мне тоже приходится смотреть. - А у вас почему нет желания пересмотреть тот или иной удачный бой? – Да не время, кажется, еще ностальгировать. Одно дело выходить на ринг, другое быть зрителем, пусть даже собственных поединков. Я пока таким зрителем не хочу быть. - Тогда вам вопрос, который сам напрашивается: вы не захотели завершать карьеру поле досрочного поражения от Питера, когда все вокруг твердили, что, к большому сожалению, Олег Маскаев как боксер себя исчерпал. Более того, вы заявили, что хотите вновь драться за титул… Как бы это помягче сказать… Неужели ради денег вы готовы снова рисковать своим здоровьем? – Поверьте, мне хватает на безбедную жизнь, у меня есть бизнес в Америке и рисковать здоровьем ради денег я бы не стал. После поражения от Питера я не мог закончить карьеру. Не мог Олег Маскаев уйти вот на такой ноте. Но просто быть рядовым участником этого, как вы правильно заметили, бизнеса, мне тоже неинтересно. Нужна цель, большая цель, пусть даже всем кажется, что она нереальная, но только большая цель может вести тебя наверх, хочешь не хочешь. Мне сейчас очень нравится тренироваться. Тренировки помогают держать себя не только в физической, но и психологической форме. Завершив карьеру, я подписал бы себе пенсионный приговор. А так у меня новая цель, новый вызов, который мобилизирует. Я забываю на ринге про свои годы. - Пять лет назад, после нескольких досрочных поражений, вы начали поход за чемпионским титулом в России, а именно подмосковном Чехове. Сейчас – Москва. Совпадение или продуманный ход? – И то и другое. Нам поступило интересное предложение провести бой на Красной площади, от которого просто нельзя было отказаться. И я благодарен людям, которые устроили мне такое триумфальное возвращение и всем болельщикам, которые пришли меня поддержать. - Теперь вы хотите провести поединок с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе британцем Дэвидом Хэйем, который ищет себе соперника для дебюта в супертяжелом весе? – Пока это только переговоры между нашими промоутерами, которые еще не ясно чем завершатся. Но такой поединок действительно возможен и, главное, он будет интересен всем. В любом случае, в этом году вы меня еще увидите на ринге.

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