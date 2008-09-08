Доменикали: Ряйккенен провел гонку фантастически

Глава «Феррари» Стефано Доменикали доволен тем как провел Гран-при Бельгии финский гонщик команды Кими Ряйккенен. «Очень жаль, что Кими не смог добраться до финиша, гонку он провел фантастически. Он выжимал из машины все, но столкнулся с некоторыми трудностями, когда ему поставили жесткие шины. И, конечно, настоящие проблемы начались в конце, когда он вылетел с трассы, но это гонки. И все же приятно видеть, как он сражался, у него был действительно боевой настрой, – приводит слова Доменикали «Газета.Ru». – Если же говорить об обгоне Льюиса Хэмилтона, когда он опередил Кими, то я бы назвал этот маневр излишне рискованным, это уже некоторый перебор. По-моему, теперь в чемпионате складывается ситуация, когда нам необходимо все спокойно взвесить, и мы примем решение, которое отвечает интересам команды. Если мы почувствуем, что пора думать о титуле, мы предпримем определенные шаги. Но, прежде всего, мы должны нормально подготовиться к Монце. Это наша главная задача на ближайшие дни».