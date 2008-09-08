Маскаев одержал победу на Красной площади

Олег Маскаев одержал первую победу после боя с Сэмом Питером. В шоу, прошедшем в центре Москвы, на Красной площади, Олег одержал победу по очкам в 10 раундах над американцем Робертом Хокинсом, информирует «Спорт.com.ua». 38-летний американец редко побеждает в последнее время – за три года ему посчастливилось одержать лишь две победы. Не имел он шансов и на этот раз в бою с титулованным оппонентом, который после поражения не имел права на любой результат, кроме победного. Правда, нокаутировать Большого Филли (это у филадельфийца Хокинса такое прозвище) Маскаев не смог. Поединок вообще был не слишком зрелищным и насыщенным событиями. Преимущество Большого О в каждом из 10 раундов сомнений не вызывало. В итоге дважды 100:90 и один раз 100:92.