Фогтс: Иногда хочется собрать чемоданы и отправиться домой

Главный тренер сборной Азербайджана Берти Фогтс задумывается о том, чтобы покинуть свой пост из-за завышенных требований азербайджанских футбольных функционеров, информирует «Газета.Ru». «Они знают только о том, как играют в их лиге, а о международном футболе никакого понятия не имеют, – приводит слова Фогтса «Спорт-Экспресс», – Иногда я спрашиваю себя: они что, и правда думают, что мы сумеем отобраться на чемпионат мира-2010? В такие моменты мне хочется собрать чемоданы и отправиться домой». Напомним, что Азербайджан – соперник сборной России по четвертой группе в отборочном турнире чемпионата мира – 2010.