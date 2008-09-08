Налетчик ранил охранника спортивного бара во Владивостоке

В понедельник злоумышленник во Владивостоке, совершивший разбойное нападение на спортивный бар, из обреза ранил охранника, милиционеры задержали подозреваемого в этом преступлении. «В понедельник ночью в бар ворвался мужчина, лицо его было закрыто маской. Угрожая работникам бара обрезом, неизвестный потребовал отдать ему всю выручку», – сообщил «РИА«Новости» представитель пресс-служба УВД Приморского края. Охранник бара попытался обезвредить злоумышленника, однако тот выстрелил в него и ранил. На место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны, милиционеры задержали подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался сотрудник одного из охранных предприятий Владивостока, при обыске милиционеры изъяли у него двуствольный обрез и патроны, а также дробь и картечь. Медики «скорой помощи» оказали раненому первую помощь, пострадавший ранен в бедро, угрозы жизни нет. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.