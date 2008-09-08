Маррей обыграл Рафаэля Надаля на US Open

Энди Маррей вышел в первый в своей карьере финал турнира «Большого шлема», обыграв в полуфинальном матче US Open первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля, сообщает «Советский спорт». Матч завершился более чем через сутки после начала: игра прерывалась из-за урагана. В финале Маррей сыграет со швейцарцем Роджером Федерером. Турнир Большого шлема. US Open. Нью-Йорк (США). Призовой фонд – 20 657 000 долларов Мужчины 1/2 финала Энди Маррей (Великобритания, 6) – Рафаэль Надаль (Испания, 1) – 6:2, 7:6, 4:6, 6:4